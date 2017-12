Paolo Guerrero: en enero se sabrá si le reducen el castigo de la FIFA

Paolo Guerrero lucha contra la FIFA y el tiempo. A pocos meses para el Mundial Rusia 2018, lo que suceda con la situación del delantero peruano será fundamental para demostrar su inocencia ante la máxima entidad de fútbol. Luego de la sanción por un año, el abogado brasileño Bichara Neto, aseguró que en enero se sabrá si se le rebaja la sanción al atacante de la Selección Peruana.

“El miércoles deben llegar los documentos al Comité Disciplinario de la FIFA. A partir de ahí, tenemos 10 días para presentar nuestras estrategias al Comité de Apelaciones y reducir el castigo de Paolo”, apuntó Neto.

Según el portal web de la FIFA, Paolo Guerrero dio positivo por el metabolito de cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la Lista de Prohibiciones de la AMA 2017 en la clase “S6: estimulantes”.

Paolo Guerrero se mostró muy indignado por la sanción de la FIFA y dijo que demostrará su inocencia porque quiere jugar ya.

“Hablar de dopaje es muy fuerte. Muchas personas no saben, y por eso hablan del consumo de cocaína, pero quiero aclarar un poco lo que se está hablando. Mi resultado no fue positivo. Hay un proceso de investigación. Muchas personas hablan cocaína. Cuando comenzó el proceso de investigación, la FIFA ya me castigó por 30 días. Muy rápido. Creo que por la repercusión y porque se trató de mí, actuaron de esa forma. Creo fue un punto injusto”,

“Tomé un té de anís en Perú porque estaba con indigestión y en Argentina un té negro con limón y miel porque estaba con gripe. No estoy culpando a nadie, pero la sustancia puede estar en una jarra, en la taza, en el sajón del té … Puede estar en una de esas cosas”, enfatizó.

De conformidad con el artículo 29 del Reglamento Antidopaje de la FIFA, la suspensión incluye, entre otros, todo tipo de partidos en el ámbito nacional e internacional, amistosos u oficiales.