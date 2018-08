Debut de Paolo Guerrero con el Inter de Porto Alegre se retrasa una semana más

Paolo Guerrero seguirá esperando a tener su debut en el Internacional de Porto Alegre. El capitán de la Selección Peruana no jugó este domingo y, de acuerdo a lo dicho por el técnico, tampoco alineará como titular en la siguiente jornada del Brasileirao.

El propio DT del club gaúcho, Odair Hellmann indicó, tras la victoria en el estadio Beira-Rio contra Paraná (1-0), que el delantero peruano no viajará a Salvador para enfrentar al Bahía (miércoles 22 de agosto a las 5:15 pm de Perú).

“Guerrero ni siquiera viajará (para hacer frente al Bahía). Se necesita una recuperación. No ponemos jugadores en el campo que no están listos. Él no viaja porque estará durante toda la semana de trabajo”, expresó Odair.

Paolo Guerrero no ha cumplido ni una semana de entrenamiento con el Inter de Porto Alegre y por ello han elaborado un plan de trabajo especial para que quede listo de cara al duelo del domingo contra Palmeiras, en Porto Alegre (2:00 pm de Perú), también por el Brasileirao.

Para el partido contra Bahía, Inter tendrá tres bajas por acumulación de tarjetas amarillas: Jonatán Álvez, Nico Lopez y Fabiano. Además, el argentino D’Alessandro sigue en observación por una dolencia muscular.

Internacional de Porto Alegre venció este sábado al Paraná por 1-0, gol sobre el final del partido, gracias a un tiro libre de Camilo, y con ello se colocó como líder del campeonato brasileño, tras la derrota del Flamengo en campo del Atlético Paranaense (3-0), aunque todavía falta que Sao Paulo juegue su duelo ante Chapecoense.