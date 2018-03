¿Paolo Guerrero dejará Flamengo por el fútbol argentino? Así respondió el delantero

El delantero peruano Paolo Guerrero conversó con ESPN para detallar su situación con el Flamengo luego de la suspensión impuesta por la FIFA tras la aparición de un “resultado analítico adverso” en una prueba antidoping, y sobre una posibilidad de jugar en el fútbol argentino.

“Yo tengo contrato con Flamengo hasta agosto, estoy tranquilo, espero resolver esto lo más pronto posible y hacer lo que mas me gusta. Si hay una posibilidad de jugar en Argentina, no estoy cerrado, solo trato de vivir el presente, soy jugador de Flamengo, pero si me toca venir, en buena hora”.

Por otro lado, Paolo Guerrero se refirió a la partida del colombiano Reinaldo Rueda del banquillo del ‘Mengao’ para dirigir a la selección chilena para el proceso clasificatorio de Qatar 2022.

“Me cayó como un baldazo de agua fría cuando supe que se iba, pero bueno, ahora le deseo todo lo mejor con la próxima selección chilena. Con Carpeggiani conversamos un día, en una reunión con los directivos, conversamos poquísimo, pero me dijo que me estaba esperando”.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero volverá a entrenar con sus compañeros del Flamengo a partir de las 17 de marzo: “Ahorita estoy pensando poco en el mundial, estoy enfocado en mí, que me tengo que preparar bien. No quiero pensar que estoy preparándome para el mundial, sino que debo prepararme muy bien para cuando vuelva a jugar”.