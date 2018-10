Özil sobre Pizarro: “Seguir al máximo nivel a los 40 años es increíble”

En Alemania, Claudio Pizarro se ha hecho de toda una reputación a punto de buen fútbol y profesionalismo, por lo que no es extraño escuchar que muchas figuras del fútbol actual se rindan en elogios al ‘Bombardero’; uno de estos fue Mesut Ózil, que compartió vestuario con Pizarro en el Werder Bremen.

Mesut Ózil y Claudio Pizarro coincidieron en el Werder Bremen entre los años 2008 – 2011, el alemán brilla en el Arsenal de la Premier League, mientras que el peruano retorno al Werder Bremen tras un breve paso por el Colonia.

Özil es un activo de las redes sociales, sobre todo de twitter, y uno se sus seguidores en la mencionada red social le preguntó su opinión acerca del peruano Claudio Pizarro, a lo que este, sin dudarlo, respondió de la siguiente manera:

“Tengo un gran respeto por él. ¡Seguir jugando al máximo nivel con 40 años es algo realmente increíble!”, respondió Özil en Twitter.

Vale recordar que hace unas semanas Claudio Pizarro fue reconocido por la Bundesliga (la liga alemana de fútbol) como el futbolista en actividad más productivo del campeonato, superando así a nombres del momento como Robert Lewandowski y Thomas Müller, este último compañero del peruano en su paso por Bayern Múnich.

I' have great respect for him – still playing on such a high level with 40 years is really incredible! Viele Grüße nach Bremen! https://t.co/3afvLA7ecy