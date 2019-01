Navarro: “Cueva puede crecer mucho más en Independiente”

Consultado por el supuesto pase de Christian Cueva a Independiente de Avellaneda de Argentina, el técnico y ex jugador Franco Navarro indicó lo importante que sería para un jugador como el popular ‘Aladino’ mudarse a un cuadro con el fútbol y la historia del ‘Rojo’, el cual se vería potenciado de muchas maneras.

En declaraciones al diario argentino ‘Olé’, Navarro, ex jugador de Independiente, aseguró el buen provecho que sacaría un jugador de las condiciones de Christian Cueva: “No se sabe cuál es el techo. Creo que en un equipo como Independiente de Avellaneda, con un técnico que le gustan esa clase de jugadores, lo puede llevar a crecer mucho más y ser importante para lo que necesita el entrenador. Le puede aportar mucho a Independiente, tiene ganas de llegar al club. Si lo contrata, se llevará un jugador muy importante”.

Acto seguido, Franco Navarro destacó las cualidades de Christian Cueva: “Christian es de los futbolistas más talentosos de los últimos años en Perú, tuvo un paso importante por Chile, España, se destacó en San Martín, Alianza Lima, Toluca, Sao Paulo, donde dio un paso importante. Tiene esa característica de ser habilidoso, veloz, vertical, general fútbol y también es importante en pelotas paradas”, pero también señaló como el peruano ha evolucionado como persona y como futbolista: “Christian Cueva maduró y creció mucho en Sao Paulo. La gente de Independiente se va a enamorar de él. Yo creo que Cueva va a ser importante para la estructura que tiene Ariel Holan en Independiente”.

Finalmente, pero no menos importante, Franco Navarro, técnico de UTC de Cajamarca, no descartó que hubiera sido el propio Ricardo Gareca quien aconsejara a Christian Cueva de migrar hacia Independiente de Avellaneda: “No me parecería raro que Ricardo Gareca le haya sugerido a Cueva venir a Independiente. Personalmente creo que le hará muy bien. Ver jugar a Independiente da placer. Holan le dio una identidad que todos los hinchas esperábamos. Cueva es un jugador talentoso, genera fútbol y maneja la pelota parada”.