Narrador brasileño se emocionó con gol de Paolo Guerrero ante Chapecoense

El Flamengo perdió 3-2 ante Chapecoense, pero se mantuvo líder del Brasileirao y un jugador tenía un motivo especial para abrir una sonrisa al final del juego. Paolo Guerrero se reencontró con el gol después de siete meses y tres días, pues la última vez fue ante Sport en el mismo campeonato en la edición 2017.

El domingo, a los tres minutos del segundo tiempo, el peruano Miguel Trauco remató un tiro libre para que Paolo Guerrero la conectara con la cabeza y añadir el empate momentáneo del partido.

Al final del partido, el delantero estaba aliviado por el gol, pero lamentó el resultado que, si no le costó el liderazgo, dejó el Flamengo cerca de los demás equipos de la competición.

“La gente sabía que iba a ser difícil, pero no puede dar blanda, no podía perder, no merecía perder, tomamos la cuenta del juego, pero no pudimos hacer nada, ellos hicieron un gol al final en un error nuestro”, dijo Paolo Guerrero salida del campo.

El miércoles, el Flamengo tiene un partido muy difícil por delante. Por la quinta ronda del grupo D, el equipo de Paolo Guerrero juega ante Emelec, en el Maracaná. Una simple victoria pone a los rubonegros a la segunda fase estará garantizada. Pero para el peruano el Flamengo tendrá que hacer algunos ajustes en su manera de jugar para enfrentarse a los ecuatorianos.

“Debemos prepararnos bien para el miércoles (contra el Emelec), no tenemos que hacer lo que hoy hicimos, no podemos errar como erramos, tenemos todas las condiciones de ganar”, señaló.