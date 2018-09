Miguel Trauco vuelve a ser titular con Flamengo tras larga ausencia

Es verdad que el lateral peruano Miguel Trauco no la pasa nada bien en el Flamengo brasileño, ya que en reiteradas ocasiones no ha sido considerado, siquiera, en la lista de convocados del ‘mengao’. Sin embargo, tras 10 partidos, el ex Universitario arranca como titular en el partido ante Atlético Mineiro por la fecha 26 de Brasileirao*.

Miguel Trauco reemplazó en el lado izquierdo de la defensa René, habitual inicialista, y que se quedó en el banco de suplentes para este choque. El entrenador Mauricio Barbieri le dio la confianza al peruano, que no jugaba desde el pasado 12 de agosto.

El último partido de Miguel Trauco había sido ante Cruzeiro por la fecha 18 del Brasileirao. Aquella vez, el ex jugador de Universitario y Unión Comercio estuvo en el campo los 90’ y participó en la victoria por 1-0 con gol de Henrique Dourado.

Miguel Trauco, que llegó a Flamengo en diciembre del 2016, tuvo un inicio auspicioso y se ganó el puesto de titular por varios meses. Con el paso del tiempo, su rendimiento decayó, por lo que fue relegado a la banca de suplentes. Pese a ello, el futbolista de 26 años siempre se mantuvo en la selección peruana.