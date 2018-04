Miguel Trauco pasa un momento complicado en Flamengo por Copa Libertadores

Tras el cambio de técnico en el Flamengo las cosas no han ido bien para Miguel Trauco, que este miércoles no ha sido tomado en cuenta para disputar el partido ante Santa Fe por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Hace algunas horas el estratega brasileño Mauricio Barbieri dio a conocer la lista de convocados, donde no aparece el lateral izquierdo.

El partido entre Flamengo vs Santa Fe por Copa Libertadores se desarrollará en el Estadio Maracaná, recinto donde el martes tuvo una acogida de 50 mil hinchas y con la presencia de Paolo Guerrero realizaron un entrenamiento.

Miguel Trauco está perdiendo continuidad y presencia en el equipo titular tras el ingreso del interino Mauricio Barbieri. Como se sabe, Ricardo Gareca considera al lateral para el Mundial Rusia 2018; sin embargo, la poca presencia en su equipo puede complicar su titularidad para los próximos encuentros de la Selección Peruana.

El Grupo 4 de la Copa Libertadores está conformado por Flamengo (4), River Plate (2), Santa Fe (2) y Emelec (1).