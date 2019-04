Miguel Curiel apunta a la Copa América 2019 con la camiseta de la Selección Peruana

Miguel Curiel atraviesa un buen momento con el Santiago Morning, club de la Primera B de Chile, donde es goleador del equipo y gracias a ello lo mantiene con opciones de lograr el ascenso.

El delantero peruano de 31 años y 1.90 de estatura ha marcado 6 goles, tras nueve jornadas, aunque uno de ellos no se lo contabilizan.

“Tengo 6 goles, pero me quieren quitar uno que le hice a Rangers. Conecté de cabeza y chocó en un jugador rival, pero el balón iba en dirección al arco. No lo tienen porqué considerar como autogol. El goleador del Ascenso chileno es Sebastián Pol del Valdivia con 7 goles y luego sigo yo”, expresó Miguel Curiel en entrevista con la web de Radio Ovación.

En otro momento, el atacante nacional indicó que trabaja enfocado en alcanzar una convocatoria a la Selección Peruana y que le gustaría disputar los Panamericanos Lima 2019.

“Mi objetivo es jugar por mi país. Es algo que me falta y entreno todos los días pensando en eso. Intento dar lo mejor y felizmente se me están dando los goles. Todo cae por su propio peso. Me gustaría jugar los Panamericanos Lima 2019 y el profesor Solano intentará escoger a los mejores. Todo lo que tenga que ver por la selección me va a seducir”, precisó.

Miguel Curiel está al tanto de la situación que atraviesa Sport Boys, el club de sus amores, aunque de momento descartó que pueda regresar para salvarlo del descenso.

“No me pierdo ningún partido del Boys, porque soy hincha del equipo y me duele que esté en una mala racha. La ansiedad te juega un rol negativo. Yo vivo el presente, intento enfocarme en el Ascenso chileno y si más adelante se da la posibilidad (de regresar) lo voy analizar. Soy hincha del Boys y siempre estoy presto porque es la institución que me hizo conocido en el fútbol”, sentenció.

Curiel aseguró que el torneo de ascenso chileno es competitivo y, aunque prefirió no compararlo con la Segunda peruana, dijo que cada uno tiene sus “ventajas y desventajas”.

“El fútbol aquí es muy competitivo. Hay mucho compromiso en el equipo porque hay la posibilidad de ascender. No me gusta las comparaciones, cada campeonato tiene ventajas y desventajas, pero el Ascenso de Chile es bastante alto. Incluso, un equipo de aquí (La Serena) jugó en la presentación de Mannucci y mostró buen nivel. En Chile ven al peruano como un jugador muy técnico”, concluyó.