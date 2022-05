La jornada de Luis Abram no fue positiva en el Cruz Azul vs. Tigres, puesto que la ‘Máquina’ perdió en casa y sufrió de de una lesión en el tabique nasal. A pesar del duro golpe que recibió, el defensor peruano pudo continuar en el partido, pero tras el pitazo final fue trasladado a una clínica para recibir tratamiento.

Según informó el periodista César Vivar, el zaguero necesitaba de la intervención de especialistas para poder reestablecerse por completo. De acuerdo a las imágenes que compartió la misma fuente, el futbolista lució tranquilo mientras salía de las instalaciones del Estadio Azteca en un auto de asistencia.

Luis Abram 🇵🇪 es trasladado a una clínica local para enderezar el tabique luego del partido de @CruzAzul . El central peruano está bien pero necesita esa intervención en manos de especialistas. pic.twitter.com/Q2dM2MFhCh — Cesar Vivar Miranda (@cevivarm) May 13, 2022

¿Cómo fue la lesión de Luis Abram?

Nico López había sido uno de los más peligrosos en la ofensiva de Tigres UANL, por lo que era buscado constantemente por sus compañeros. Precisamente, cuando el reloj se acercaba a los 56 minutos, Javier Aquino envió un potente saque lateral hacia el área, donde se ubicaba el uruguayo.

No obstante, la habilitación no llegó a destino, dado que Luis Abram supo anticipar y ganó de cabeza, pero el desenlace no fue positivo para sus intereses. Al momento de pelear por la pelota dividida, el ‘Diente’ no pudo frenar su pierna izquierda y pateó directamente al defensor peruano en el rostro.

El zaguero cayó abruptamente sobre el césped y el futbolista uruguayo fue a ayudarlo, aunque eso no evitó que el árbitro Fernando Hernández Gómez le muestre la cartulina amarilla. De inmediato ingresó la asistencia médica, puesto que el jugador de Cruz Azul había sufrido un corte y presentaba sangrado. Había preocupación en el Estadio Azteca.

Un par de minutos después, el juez del cotejo fue llamado por el VAR y, luego de un análisis minucioso, determinó la expulsión de Nico López. Miguel ‘Piojo’ Herrera, DT de Tigres, no quedó conforme con la decisión y reclamó de manera airada, motivo por el cual también se ganó la cartulina roja.