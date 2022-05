Pieza fundamental para Fabio Caserta. Benevento derrotó a Pisa con el decisivo gol de Gianluca Lapadula en el partido de ida de las semifinales de los Playoffs de la Serie B de Italia en el estadio Benito Stirpe, motivo por el cual ‘La Gazzetta dello Sport’ destacó la labor del delantero peruano a través de una nota.

“Lapadula siempre lo piensa: disparó Benevento, Pisa ahora solo puede ganar”, sostiene el titular del medio de comunicación italiano.

“El delantero del Benevento, por tercer centro consecutivo, es el hombre de portada del partido de ida de las semifinales del playoff ante el Pisa, en el Vigorito”, redactó ‘La Gazzetta’ dentro de la publicación sobre el resultado del choque por la búsqueda del ascenso.

La victoria de Benevento llegó a los 85 minutos. El conjunto de Caserta había ido en busca del primer gol y lo encontró. Tras un centro desde fuera del área, la pelota fue disputada por Tello y Beruatto; luego de un rebote, la pelota le quedaría servida a Gialuca Lapadula, que de un derechazo anotó el único gol del partido.

Tras este gran resultado, los dirigidos por Fabio Caserta pasan adelante en la serie y van con ventaja en el marcador global para el partido de vuelta ante el mismo rival. El partido se disputará el sábado 21 de mayo a partir de las 11 a.m. (hora peruana).

Las palabras de Lapadula tras el triunfo

Gianluca Lapadula no ocultó su emoción por el buen momento que atraviesa: “Le dediqué el gol a mis chicas, este es un gol importante, pero aún queda un juego y debemos mantenernos enfocados. ¿Goleador de playoffs? No sabía que había alcanzado este hito, todavía quedan más juegos y tenemos una final el sábado en Pisa. ¿Creencia en ascender? Sí, hay convicción. Siempre hemos creído en ello, absolutamente. Si siempre hubiera estado ahí, ¿ya estaríamos en la Serie A? Con síes y peros, nada se construye. Ahora estamos aquí y tenemos que pensar en el presente. Lo importante es estar siempre enfocado, permanecer en el juego con la cabeza y el corazón. ¿Me siguen desde Perú? Se que me sigue la afición peruana, mando un abrazo a todo el Perú”.