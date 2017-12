Jefferson Farfán compartió su buen momento que vive en Lokomotiv Moscú

Luego de anotar uno de los goles de la clasificación al Mundial de Rusia 2018, Jefferson Farfán confesó que pasa un buen momento en su carrera profesional. En una entrevista compartió su entusiasmo y expresó que “no tiene palabras” para compartir el momento. Actualmente, el delantero del Lokomotiv Moscú cuenta con 6 goles en la Premier League de Rusia.

“Estoy muy contento por el gran momento, no solo mío sino de todo mi equipo, estamos en la punta de la Liga Rusa, estamos muy bien y eso me llena de alegría. Aún no tengo palabras para describir el momento que viví con la Selección y va a ser algo difícil de olvidar”, afirmó Jefersson Farfán desde Rusia a La Sobremesa de Radio Ovación.

Jefferson Farfán señaló que el Grupo C, que lo integra Perú, Francia, Australia y Dinamarca será muy complicado. “Cada vez que veo el gol, se me eriza la piel de tanta emoción, pero ya estamos metidos en lo que viene y pensando en eso. Tuve oportunidad de ver el sorteo, el grupo me parece que es complicado como todos, no hay serie fácil ya que al Mundial llegan los mejores. Francia siempre va a ser favorito, ha sido campeón del mundo, los otros tres equipos trataremos de dar pelea hasta el final y luchando por un cupo a la siguiente fase”, agregó.

Además, indicó que la ausencia de Paolo Guerrero en el repechaje “dolió mucho”. “Nosotros estuvimos hablando mucho antes del partido, que sería importante clasificar y celebrar juntos ya que pasamos por mucho a nivel futbolístico, ya que era importante en nuestra carrera, son cosas que pasan, mirar hacia adelante, esperar que se solucione su problema y que pueda estar con nosotros”, dijo. “Los que lo conocemos bien, sabíamos que de ese tema iba a salir bien librado, tiene mi apoyo, ahora lo siento tranquilo y esperando lo que se diga”.

El pasado fin de semana Jefferson Farfán volvió a anotar el gol de la victoria ante el Rubin Kazan. De esta manera, suma seis goles en la Premier League de Rusia. El Lokomotiv Moscú es primero en la tabla de posiciones con 42 unidades, por encima del Zenit (36).