Internacional vs Gremio: el disparo penal de Paolo Guerrero que remeció las redes sociales

Paolo Guerrero demostró su jerarquía desde los doce pasos este miércoles, tras no fallar en la definición por penales entre Internacional y Gremio en la segunda final del Campeonato Gaúcho.

El atacante nacional ejecutó el tercer lanzamiento del ‘Colorado’ en la tanda que se cumplió en el estadio Arena do Grêmio, donde ambos equipos empataron nuevamente sin goles (0-0), como en la primera definición del certamen estatal de Río Grande del Sur.

Paolo Guerrero asumió su responsabilidad desde el punto de penal y no defraudó a los hinchas del Internacional, venciendo la resistencia del portero Pablo Victor con un remate potente y colocado. No obstante, el desenlace no fue favorable para el ‘Depredador’.

Gremio finalmente se impuso3-2 a Internacional de Porto Alegre ante su público en el clásico Gre-Nal y conquistó el título del Gauchão.