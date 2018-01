Gino Guerrero se puso a disposición de la Policía en Paraguay

El futbolista peruano Gino Guerrero, quien fue fichado por Guaraní de Paraguay, fue detenido este jueves por la mañana luego de entregarse a la Policía tras ser acusado por un presunto intento de violación a una menor de 15 años. La información fue confirmada por el comisario Silvio Cantero, de la comisaría de San Lorenzo, a ABC Cardinal.

“Le pusimos a disposición al señor Gino Guerrero”, dijo el abogado de Gino Guerrero, Óscar Quintana. Por otro lado, el futbolista peruano señaló que no cometió ni abuso sexual alguno y que, si bien “no justificaba” el supuesto hecho, la presunta víctima de 15 años, “parecía de 18 o 20 años”, señaló.

“Lo que nosotros vamos a demostrar es que estuvieron juntos, pero no hubo coito. La propia prueba médica dice que no hubo penetración. El estupro no es un crimen, es un delito y tiene una pena de multa”, refirió.

El abogado se refiere al Código Penal Paraguayo que en su artículo 137 establece: “el hombre que persuadiera a una mujer de 14 a 16 años a realizar el coito extramarital, será castigado con una pena de multa”.

Además, Gino Guerrero señaló que no ha rescindido contrato con Guaraní de Paraguay, a pesar que el presidente Juan Alberto Acosta lo adelantó en una radio de Paraguay el día del hecho.