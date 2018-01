Gino Guerrero rompió su silencio por acusaciones recibidas en Paraguay

El futbolista peruano Gino Guerrero conversó con el programada ‘Beto A Saber’ para expresar su defensa luego de ser detenido en Paraguay por ser acusado de violar a una menor de edad.

“No me han dado ganas de llorar, soy un poco fuerte en ese sentido. Pero sí me he puesto a analizar la situación. Pienso más que todo en mi familia, sobre todo mi madre; ella está sufriendo más que yo. Sé que esta denuncia me puede retirar del fútbol. Imagínate si voy cinco años preso, salgo de ahí a los 30 años. ¿Regreso y qué hago? Ya es imposible salir al extranjero. Sin embargo, niego tajantemente de lo que me acusan. Es solo la palabra de ella contra mi palabra y pruebas. Si uno ve el examen que le hicieron a la chica, no hay coito ni lesiones. Ella dice que le agarre los brazos y la boca, pero para eso uno tiene que presionar y por eso quedan secuelas. No hubo forcejeo ni nada”.

“Yo en ningún momento me percaté que la chica había ido al baño. Mientras estaba preparando el asado, me dieron ganas de miccionar. Quise entrar al baño y me di cuenta que había alguien adentro, que era ella. Quise retroceder para que ella salga porque pensé que había acabado lo que estaba haciendo, pero ello vino hacia mí para besarme. Si tú la ves, no parece una chica de 15 años, sino de 20. Pero es imposible que la haya violado, tengo el minuto a minuto de las cámaras que están ahí. Si hubiera habido un forcejeo, todo en el baño estaría tirado y habrían cosas rotas. Aparte, cuando estábamos los dos en el baño, sus tíos van a tocar la puerta y ella dice ‘ya salgo’. Si yo le hubiera tapado la boca, tal como ella dice, ¿cómo podría haber dicho eso?”, añadió Gino Guerrero.

Sobre el accionar de la madre de la supuesta víctima de violación, el ex-jugador de UTC cuestionó la actitud de la señora porque minutos antes de involucrarse con la mejor ella tenía conocimiento de lo que pasaba.

“Si a ti te dicen que a tu hija la han violado, tú no vas a dejar que la persona que supuestamente la ha violado se vaya tranquila. Lo primero que vas a hacer es irte encima de esa persona. Sin embargo, su mamá actuó de lo más normal. Se fue a su habitación esa misma noche y recién el otro día es que pone la denuncia. Si ves que han violado a tu hija, no vas a dejar que pasen 24 horas para reaccionar, tienes que traer a la policía ahí mismo. Ahora, es falso que le haya ofrecido 5 mil dólares a la familia para que no digan nada. Se le ha mandado una citación al hermano de la chica para que se presente y explique de dónde saca eso”, finalizó Gino Guerrero.