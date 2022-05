Dos goles en dos partidos y después de una ausencia de siete encuentros consecutivos. Nada mal para el retorno de Gianluca Lapadula con Benevento. Entonces, al comprobar la influencia del delantero de la selección peruana en su club, la pregunta surgió nuevamente: ¿una pelea con el entrenador Fabio Caserta le marginó del plantel? Precisamente, el DT de los ‘Brujos’ se pronunció y dejó una importante aclaración sobre este asunto.

“Gianluca está bien, efectivamente está mejor, no bien... siempre le duele el tobillo, pero ha aprendido a vivir con el problema. Mi relación con él es buena, seguiré diciendo: espero tener una conferencia con él al lado”, comentó entre risas, ante la pregunta de la página de Infobae. Además, el preparador de los ‘Brujos’ señaló que al ser un futbolista bastante conocido, es normal que se cuestione su ausencia en juegos oficiales.

No obstante, Caserta dejó en claro que “nunca he tenido una pelea, lo que pasó en enero se ha aclarado, lo he dicho una y otra vez. Tenemos muy buena relación y tarde o temprano iremos a cenar también”. Incluso, resaltó la labor que viene cumpliendo el centrodelantero de la Bicolor en el equipo, especialmente, en la búsqueda por el ascenso a la Serie A.

Fabio Caserta, DT de Benevento. (Foto: Benevento)

“Lapadula en esta categoría es un valor agregado. Está acostumbrado a jugar frente a 70 mil personas, por lo que frente a 15 mil lo tiene muy fácil. Es un motor para sus compañeros que nunca se han enfrentado a partidos tan complicados”, sustuvo, sin olvidarse que “en cuanto a carisma e impacto con los rivales, es muy importante”.

De otro lado, este martes 17 de mayo se juega el Benevento vs. Pisa, desde la 1:30 p.m. (hora peruana). Sobre este compromiso, Caserta puntualizó que “este equipo está haciendo todo lo posible para recuperar la afición. Nos hemos preparado bien para el partido de mañana, que será complicado ante un rival importante”.

En la lista

Las palabras de Caserta fueron justificadas con la presencia de Lapadula entre los jugadores convocados para afrontar el compromiso de ida en las semifinales de la Serie B. El ‘Bambino de los Andes’ está entre los concentrados que afrontarán este duro duelo contra Pisa. Y, si la tendencia se mantiene, Gianluca debe arrancar de titular. Ojo: la revancha se producirá el sábado 21 de mayo desde las 11:00 a.m. (horario en Perú) en el coloso Arena Garibaldi.

Gianluca Lapadula en lista para medirse a Pisa. (Foto: Benevento)