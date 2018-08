Flores: “Quiero ser importante en Morelia para volver a Europa”

Edison Flores es el flamante nuevo refuerzo del Monarcas Morelia para la temporada 2018-2019. El peruano llega a la ‘Monarquía’ con un objetivo muy claro: brillar en la Liga MX para así poder generar interés y regresar a Europa, cuya última experiencia fue militar en al Aalborg de la liga danesa.

En conversación con la cadena FOX Sports, Edison Flores destacó el buen nivel con que cuenta el fútbol azteca, lo que consideró puede ser una vitrina para un retorno hacia el balompié del viejo continente: “Cada decisión tiene sus pros y contras, pero creo que venir acá tiene más pros. Creo que el fútbol mexicano tiene buen nivel y me va a ayudar a crecer, deseo ser un futbolista importante en mi club para volver a Europa. Sé que de aquí salen muchos. Soy muy cercano con Andy Polo y Raúl Ruidíaz, me han hablado del club y están muy contento de que haya fichado aquí”.

Por otro lado, Edison Flores aseguró llegar al cuadro del Monarcas Morelia en una gran condición física, pero reveló que es muy probable que no debute en la próxima fecha de la Liga MX: “Físicamente estoy listo para debutar este fin de semana, he venido trabajando de la mejor manera con mi anterior equipo y vengo muy bien. Sin embargo, por un tema de papeleos creo que no voy a poder estar frente a Querétaro. Estoy muy ansioso por poder jugar algunos minutos”.

Edison Flores es el quinto peruano que pasa por las filas del Monarcas Morelia, el primer en llegar fue Raúl Ruidíaz quien ahora milita en el Seattle Sounders de la MLS; también estuvo Andy Polo quien también migró a la MLS (Portland Timbers); mientras que en la ‘Monarquía’ se mantienen Irven Ávila y Ray Sandoval.