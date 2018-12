Da Silva: “Si vuelvo a Perú, mi primera opción sería Cristal”

En su momento, Beto Da Silva fue uno de los jugadores peruanos con mayor proyección, sin embargo, la falta de continuidad y las lesiones han truncado al que, por un momento, se pensó podía ser el reemplazo de Paolo Guerrero en la delantera de la Selección Peruana. Jugador del Tigres UANL de México, Da Silva confiesa que sueña con regresar a la convocatoria de la ‘bicolor’ y que no tendría problemas de retornar al fútbol peruano.

En diálogo con Radio Ovación, Da Silva habló sobre la posibilidad de volver a militar en el torneo peruano: “Siempre existe esa posibilidad de venir al Perú, fui muy feliz las veces que jugué acá, pero trato de mantenerme en México lo más que pueda. Si se trata de volver a jugar al Perú mi primera opción sería Cristal, pero el futbolista no puede solo pensar un club tiene que pensar en su carrera”.

El objetivo de Beto Da Silva, comentó, es conseguir regularidad, ya que ello le dará chances de entrar en la convocatoria del técnico Ricardo Gareca: “Mi objetivo es jugar. Se vienen cosas buenas para la Selección y siempre quiero estar en la Selección, pero sé que también estoy en un club que tiene mucha competencia y sé que si me toca jugar estaré en un buen nivel porque estoy peleando un lugar con jugadores de gran nivel. Día a día trata de mejorar para poder mejorar, no he tenido la continuidad que he querido, pero sé que la oportunidad se me va a dar”.

Asimismo, Da Silva habló sobre la sequía de gol Raúl Ruidíaz tiene con la Selección Peruana: “Sí tenemos buenos jugadores en esa posición (de ‘9’). La ‘Pulga’ es un gran jugador que en México hizo muchos goles. Que la ‘Pulga’ no haya podido hacer goles en estos partidos no quiere decir que no pueda ser el goleador de la Selección”.