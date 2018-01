Cristian Benavente: “Quiero hacer un gran año y llegar al Mundial”

Su compromiso con la blanquirroja le ha hecho ganarse el cariño de la hinchada que siempre espero verlo en las convocatorias de la Selección Peruana. Cristian Benavente se siente feliz por la clasificación del Perú al mundial Rusia 2018 y sabe que el profesor Ricardo Gareca está atento a los pasos que da en el fútbol belga.}

Lee aquí la entrevista completa a Cristian Benavente

“Jugar con la selección, ya sea un amistoso o un partido de Eliminatorias, es una sensación única. No es como jugar en un club en el que tienes tu afición. Aquí tienes a todo un país detrás, mirándote y apoyándote. Siempre es especial y un Mundial… Imagínate” comentó Benavente en entrevista realizada al diario AS.

Asimismo, contó que tuvo que quedarse hasta altas horas de la noche para ver los repechajes de la Selección Peruana contra Nueva Zelanda: “Sí. Aunque al día siguiente tenía entrenamiento solo dormí unas cuantas horas antes del partido y estuve siguiéndolo con muchos nervios, con tensión. Antes de que llegara el gol ellos podrían haber marcado y dejarnos sin Mundial, pero por suerte todo salió bien. Hasta que no llegó el segundo gol no estuve tranquilo”.

Consultado sobre su relación con Ricardo Gareca, indicó que últimamente no han tenido comunicación: “No hemos tenido contacto. Aunque sé que estoy en esa lista de posibles y que sigue todo lo que hago, no solo yo, sino todos mis compañeros” y agregó: “Mi objetivo es hacer un gran año con Sporting Charleroi y llegar al Mundial con mucha continuidad, así cuando tenga que hacer la lista Gareca vea que he hecho méritos para estar y que puedo entrar en la convocatoria”.

Finalmente, dio sus impresiones sobre lo sucedido con el caso Paolo Guerrero: “No me lo creía. Estaba seguro de que se iba a demostrar que era inocente, que tenía que ser algún tipo de contaminación o algún error. La verdad es que, conociéndole, sabes que es imposible que eso haya ocurrido. Me llevo bien con él, cuando voy a la selección siempre es muy cercano con los jóvenes, siempre trata de que nos sintamos cómodos y estemos bien en las concentraciones. He preferido mantenerme al margen porque es un tema muy delicado, además no se ha pronunciado en redes sociales con este tema. Así que tampoco he querido entrar en eso”.

Cristian Benavente (23 años) pertenece a la generación de jugadores nacionales que tuvieron participación en el Sudamericano sub 20 de 2013 donde destacaron Edison Flores, Yordy Reyna o Andy Polo. Militó en el Real Madrid Castilla (2013-2015), Milton Keynes inglés (2015-2016) y en la actualidad en el Sporting Charleroi belga. Con la Selección Peruana tuvo presencia en las eliminatorias para Brasil 2014, Rusia 2018 y la Copa América Centenario Estados Unidos 2016.