Cristian Benavente habló de su salida del Real Madrid para volver a la Selección Peruana

Cristian Benavente conversó con ‘RPP Noticias’ sobre su presente futbolístico, su deseo de disputar el Mundial Rusia 2018, de sus objetivos con la Selección Peruana y de su polémica salida del Real Madrid Castilla.

El ‘Chaval’ señaló que el entrenador Ricardo Gareca le aconsejó salir de las inferiores del Real Madrid para que tenga más opciones de integrar futuras convocatorias.

“Gareca me aconsejó, es cierto, pero llevaba dos años en el Castilla y todo tiene su tiempo, y ese era el momento de salir, no solo fue porque él me lo dijo. Hoy juego detrás del punta, como un ‘falso nueve’, me encuentro cómodo por el centro, pero si es necesario juego por un lado”.

Por otro lado, Cristian Benavente tiene en mente seguir mostrando su mejor versión en el fútbol de Bélgica para tentar el ansiado llamado a la Selección Peruana y jugar la Copa del Mundo.

“La idea es tener la continuidad actual, sentirme importante como ahora y ponérsela complicada a Gareca. Al final siempre es positivo que haya alternativas, este es el caso y ojalá sea yo una de esas alternativas”.

Cabe resaltar que Cristian Benavente fue dirigido en el Real Madrid Castilla por Zinedine Zidane.