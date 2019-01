Benavente debuta con el Pyramids FC de la Premier League de Egipto

Con tan solo unos días de haber llegado a su nuevo equipo, el Pyramids FC egipcio, Cristian Benavente ya tuvo debut con el cuadro africano. El ‘Chaval’ ingresó a los 58 minutos al terreno de juego en el partido contra el Zamalek, cotejo que se enmarcó en la fecha 9 de la Premier League de Egipto.

En el ámbito local, Cristian Benavente ha sorprendido a todos con su traspaso al fútbol egipcio, hecho que no ha dejado a nadie sin opinar, entre ellos el director deportivo FPF, Juan Carlos Oblitas: “El jugador de fútbol se jubila a los 35 años. Acá está primando la parte económica y hay que entender a algunos jugadores y en este caso específico a Cristian Benavente por la decisión que ha tomado. Ya tiene que asegurar su vida”.

Por otro lado, el preparador físico de la Selección Peruana, Néstor Bonilla, dio a conocer su postura por la impensable decisión de Cristian Benavente de mudarse al fútbol africano: “En lo personal, me sorprendió. La liga egipcia, realmente, no la tenemos en nuestro mapa porque nunca hemos tenido un futbolista en esa región” y agregó: “Hay que observar qué es la liga, cómo se mueve y cuáles son las características. Sabemos que es uno equipo nuevo al que va”.

Sin embargo, el propio Cristian Benavente ha hablado sobre su elección, la cual considera la más acertada: “Fue muy muy rápido. La oferta llegó por la noche y a la mañana siguiente ya había que tomar una decisión. No podía decir que no. El equipo ha apostado muy fuerte por mí, realmente me quería, y eso es importante. Creo que he tomado una decisión correcta, estoy muy contento aquí”.

Asimismo, Cristian Benavente espera que esta elección no perjudique una posible convocatoria a la Selección Peruana que participará en la Copa América Brasil 2019: “Creo que el ‘Profe’ Gareca tiene unas ideas muy claras, un equipo tipo muy hecho. Hay jugadores que han estado fuera de Europa, en otras ligas, y los ha seguido llamando. Estar en un equipo u otro no influye mucho para él. Mi principal intención es estar bien físicamente, jugar partidos, seguir marcando goles y poder demostrar que estoy en ritmo para lo que sea”.