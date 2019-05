La temporada 2019-20 será la última de Claudio Pizarro en el exterior

Claudio Pizarro continuará en la actividad profesional durante una temporada más. El delantero confirmó el pasado sábado que renovó contrato con Werder Bremen hasta mediados de 2020.

Sin embargo, el diario Bild ha publicado que el ‘Bombardero de los Andes’ confirmó que el siguiente curso será el último que dispute en su larga carrera profesional.

“La próxima temporada será la última. Quiero terminar mi carrera en buena forma”, aseguró Claudio Pizarro, en declaraciones que reproduce el medio alemán en la cuenta oficial en Twitter dedicada a brindar información de Werder Bremen.

No obstante, el atacante de los ‘Lagartos verdes’ dejó entrever que analizará en su momento volver a Perú para poner punto final a su camino como futbolista.

“Como máximo para una última temporada en Perú, posiblemente reconsidere el final”, añadió Pizarro, quien había sido relacionado con Alianza Lima durante las semanas previas a su renovación con el Bremen.

Claudio Pizarro kündigt soeben sein Karriereende für den nächsten Sommer an: „Die nächste Saison wird meine letzte sein. Ich will in einer guten Verfassung meine Karriere beenden.“ Höchstens für eine letzte Spielzeit in Peru würde er das Ende evtl. überdenken. #pizarro#Werder

BILD