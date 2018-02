Claudio Pizarro sobre la Selección Peruana: "Tengo contacto con Ricardo Gareca"

El haberse lesionado a comienzos de la temporada le jugó una mala pasada a Claudio Pizarro, por lo que se vio impedido de actuar varias semanas con el Colonia. Ello lo ha alejado también de una posible convocatoria a la Selección Peruana.

Actualmente el delantero peruano juega los últimos 10 minutos en cada partido de su equipo; sin embargo, mantiene vivas las esperanzas de estar presente con la Blanquirroja en el Mundial Rusia 2018.

Así lo hizo saber este viernes en una larga entrevista con el medio alemán Kölner Stadt-Anzeiger.

“Tengo más contacto con el entrenador de la Selección Peruana (Ricardo Gareca). Todavía es mi gran sueño estar allí. Aún deseo una participación en un Mundial”, contó Claudio Pizarro.

“Ya lo he pensado, en realidad no hay mejor final de carrera”, agregó el ‘Bombardero’

En otro momento indicó la razones de por qué no tiene más minutos en el Colonia y habló sobre la situación crítica del club en la Bundesliga.

“Estoy en forma y me siento bien. Es una pena, quiero jugar, pero eso lo decide el entrenador. Si no juego no es porque no quiera. Si tuviera la oportunidad, haré mi trabajo. Es difícil estar las gradas o en el banco. [Llegue porque] quería seguir jugando al fútbol y realmente me gusta el club”, dijo.

“Las esperanzas no se pierden. Nos quedan once partidos y seguimos en pelea. El equipo está jugando bien, pero necesitamos victorias”, puntualizó Claudio Pizarro

El último gol de Claudio Pizarro con Perú. (Video: América)