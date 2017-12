Claudio Pizarro: "Si no se está al 100%, como es mi caso, prefiero que entre otro"

Después de que se arme una innecesaria polémica sobre una posible convocatoria de Claudio Pizarro a la Selección Peruana en las últimas fechas de las Eliminatorias y repechaje, el mismo jugador insistió en que le gustaría vestir la Blanquirroja, pero reconoció que no pasa por su mejor momento.

“De alguna manera sí sentía que podía ser convocado, pero por otro lado no. Sabía que no podía estar por un tema lesiones o no haber estado en un 100%”, dijo en una entrevista con el programa ‘Domingo al Día’.

“Entonces, tal como lo he dicho muchas veces, si un futbolista no está al 100%, como es mi caso, prefiero que entre otro que pueda dar todo y esté al 100%”, agregó Claudio Pizarro para zanjar el tema.

Respecto a su momento en la Bundesliga, lamentó el mal momento del Colonia (pelea la baja) y el no poder estar más seguido con el Colonia debido la última lesión sufrida

“Me da pena no poder estar en el equipo ahora para poder aportar y ayudar. Estamos en una situación muy complicada en la tabla de posiciones y necesitamos sumar puntos. No he podido jugar como me hubiese gustado y, lo peor de todo, es que cada vez que me estoy sintiendo muy bien, me pasa algo. En esta última pequeña lesión fue que el músculo se empezó a cargar y al final he tenido un pequeño desgarro”, puntualizó Claudio Pizarro.