Claudio Pizarro recibe un nuevo homenaje de la Bundesliga

Claudio Pizarro jugó este sábado su último partido con el Colonia en el también partido final del equipo en la Bundesliga, pues la próxima temporada disputará la segunda división del fútbol alemán.

Así las cosas, la Bundesliga, por medio de Twitter dedicó más de una publicación al delantero peruano, quien aún no sabe si seguirá jugando en el curso 2018-2019.

“446 partidos y 192 goles en el Werder Bremen, Bayern Munich y Colonia. En la fecha 34 Claudio Pizarro jugó por última vez con el #effzeh ¡Una gran carrera!”, se lee en un de @Bundesliga_DE.

446 Spiele, 192 Tore für @werderbremen , @fcbayern & @fckoeln – am 34. Spieltag lief @pizarrinha zum letzten Mal für den #effzeh auf. Eine großartige #Bundesliga -Karriere! pic.twitter.com/o43OuFDdsP

En tanto, la cuenta en inglés de la Bundesliga dejó entrever el posible retiro de Claudio Pizarro y escribió “El fin de una era”. Además, adjuntó una ficha con las estadísticas del jugador e hizo un hilo con algunas fotografías suyas.

The end of an era @pizarrinhapic.twitter.com/0xhQxlsO00