Claudio Pizarro recibe homenaje de despedida en el Colonia

Colonia enfrentó este domingo al Bayern Munich en la penúltima fecha de la temporada 2017-2018 de la Bundesliga. Era el último partido del ya descendido cuadro albirrojo en condición de local del curso, ya que la próxima jornada juega en campo del Wolfsburgo.

Así las cosas, el club decidió rendir un homenaje Claudio Pizarro, quien no seguirá más en el equipo.

La directiva del Colonia invitó al delantero peruano al centro del campo y lo despidió con un afiche y una ramos de flores. Lo mismo pasó con el esloveno Dominic Maroh, quien tampoco seguirá con el equipo.

Maach et joot, Dome! Maach et joot Claudio! ️ #effzeh ___ #KOEFCB pic.twitter.com/aihV1iDHFT

Thanks for your service to #effzeh, Dominic Maroh and @pizarrinha! pic.twitter.com/1miha9LtB9