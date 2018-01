Claudio Pizarro publica foto en Instagram por sus 21 años de carrera

A sus 39 años y con una lesión que lo aqueja por varias semanas, Claudio Pizarro se siente apenado por no aportar su experiencia en la Selección Peruana. En entrevista con Canal N, el jugador del Colonia alemán manifestó que sintió tristeza por no estar en el equipo en el momento más crucial cuando disputaba el repechaje ante Nueva Zelanda.

“De una manera sí, pero, de otra, no. Yo sabía que no estaba al 100%”, señaló Claudio Pizarro al medio local. “Alentando como hincha cuando uno no puede estar en la cancha y una alegría inmensa por supuesto ver al equipo”, señaló el ‘Bombardero’ respecto al nuevo rol que le toca vivir tras no ser convocado varias fechas en las eliminatorias Rusia 2018.

También lamenta la situación que está pasando por la serie de lesiones que ha presentado en los últimos meses. _“No he podido jugar como me hubiera gustado y lo peor de todo es que cada vez que me estoy sintiendo bien me pasa algo”.

“Me da pena no poder estar en el equipo y no aportar y ayudar, porque el equipo está ahora en una situación complicada en la tabla de posiciones y necesitamos sumar”_, sentenció.

Claudio Pizarro recuerda 21 años de carrera profesional

Claudio Pizarro es un ícono del fútbol peruano por destacar en el extranjero. Los logros obtenidos son méritos propios y es imagen en Werder Bremen. Su experiencia en el fútbol le hace recordar en una imagen sus 21 años de carrera en Instagram.

“21 años de fútbol en fotos”, escribió Claudio Pizarro en su cuenta de Instagram. Esto trajo mucha polémica, pues sus miles de seguidores preguntaron si se retiraba del fútbol. A esto, no hubo respuesta del ‘Bombardero’.

Claudio Pizarro jugó en Deportivo Pesquero (1996-1997), Alianza Lima (1998-1999), Werder Bremen (1999-2001; 2008-2008 y 2015-2017), Bayern Munich (2001-2007 y 2012-2015), Chelsea (2007-2008) y FC Colonia (2017-actualidad).