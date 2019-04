Padre de Claudio Pizarro reveló que le gustaría volver a jugar por Alianza Lima

Claudio Pizarro es un nombre icónico en el Werder Bremen, cuadro alemán en el que aún milita; sin embargo, su futuro no está del todo definido ya que tiene contrato por toda la temporada 2018-2019. Aunque no hay novedades de lo que vendrá después para el ‘Bombardero de los Andes’, el delantero peruano no descarta nada, inclusive, retornar a Alianza Lima.

Claudio Pizarro Dávila, padre del futbolista, brindó una entrevista al portal alemán Transfermarkt. En dicha conversación, el progenitor desveló uno de los grandes sueños del delantero y está vinculado a Alianza Lima.

“Bastantes fanáticos de Werder quieren que Claudio Pizarro se quede un año más”, consultaron al papá del jugador de 40 años. “Probablemente podría quedarse”, aseguró al sitio web mencionado.

A continuación, preguntaron a Pizarro Dávila si luego sería buen momento para retornar a Perú. El padre de Claudio Pizarro señaló que dependerá de la situación que se presente en Alemania y confesó el sueño de su hijo.

“Sé que le gustaría jugar al menos una vez más para Alianza Lima. Ese es su equipo, su corazón”, reveló sobre un pendiente de Claudio Pizarro.