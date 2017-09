DT del Colonia justificó fichaje de Claudio Pizarro

Claudio Pizarro se convirtió en el gran refuerzo del Colonia en la temporada de la Bundesliga. Tras su salida del Werder Bremen, el delantero peruano jugará en su tercer club en Alemania y su nuevo técnico, Peter Stoger, se mostró encantado de su llegada.

“Claudio nos puede ayudar en el área rival por su experiencia. Estoy muy contento de que haya decidido venir aquí”, dijo el técnico del Colonia en la presentación oficial de Claudio Pizarro.

Asimismo, Peter Stoger se mostró expectante de poder ver de cerca el nivel y experiencia que tiene Claudio Pizarro tras varias temporadas en el fútbol de la Bundesliga. “Quiero ver la calidad que realmente tiene Claudio”, aseveró el DT del Colonia.

Peter Stoger no pudo confirmar la presencia de Claudio Pizarro en el próximo partido del Colonia en la Bundesliga, que jugará ante el RB Leipzig. “Todavía no he decidido si Claudio estará en el equipo contra el Leipzig. Eso lo decidiremos juntos”, acotó el nuevo entrenador del ‘Bombardero’.

Claudio Pizarro fue presentado como nuevo jugador del Colonia junto a Peter Stoger y Jorg Schmadtke, director deportivo del cuadro alemán, quien espera que el ‘Bombardero’ ayude con su experiencia y efectividad en el área a los objetivos del club teutón.

Pizarro lucirá la ‘39’ del Colonia