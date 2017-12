Claudio Pizarro descarta regresar a Alianza Lima para el 2018

Claudio Pizarro descartó la posibilidad que vista la camiseta de Alianza Lima para la próxima temporada. El delantero peruano dijo que tiene contrato con el Colonia de Alemania, haciendo entender que la Bundesliga sigue siendo su prioridad hasta nuevo aviso. Con declaraciones al programa Full Deporte, también habló sobre la oportunidad de volver a la Selección Peruana.

“Es falso, no sé de dónde han sacado eso, he escuchado, me han comentado, incluso amigos me han mandado fotos donde salgo con la camiseta de Alianza y hasta la fecha de mi llegada, pero no, es imposible. Yo tengo contrato aquí en Alemania”, dijo Claudio Pizarro.

Por otro lado, Claudio Pizarro elogió el trabajo que hizo Ricardo Gareca con el jugador peruano. “Lo que ha hecho Gareca es fenomenal, llena de mucha confianza al futbolista, por eso muchos chicos han salido al exterior. Antes no sabíamos manejar las situaciones y aparecía la picardía de un argentino o uruguayo y nos ganaba el partido”.

Finalmente, confirmó que seguirá trabajando para llegar al próximo Mundial Rusia 2018. “Estoy hace mucho tiempo en la tarea de ir al mundial, el entrenador lo ha dicho, que todos los jugadores activos y en competencia son convocables. Estoy seguro que hay una base que irá al mundial y otros que irán porque están en su mejor momento”.

Claudio Pizarro se refirió sobre Paolo Guerrero

“Es una pena muy grande. Después de haber luchado tanto para conseguir el objetivo y sufrir esto”, dijo este domingo el delantero del Colonia en conversación con el portal D’enganche.

“Lamentablemente la FIFA toma las decisiones. Me imagino que habrá una apelación. Solidaridad totalmente con él”, puntualizó el ‘Bombardero’.

Vale recordar que ya antes Claudio Pizarro se había manifestado sobre este tema mediante su cuenta de Instagram.

_“Querido amigo. Estoy contigo y mi solidaridad en todo momento. Conozco tu profesionalismo y sé de tu calidad como futbolista y deportista ejemplar. Paciencia y tranquilidad que el tiempo pone todo en su lugar ¡Abrazo Solidario!”, escribió Claudio Pizarro.