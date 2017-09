Claudio Pizarro da reveladoras declaraciones en Alemania

Este viernes Claudio Pizarro fue presentado como nuevo jugador del Colonia. El delantero peruano jugará para el equipo dela Bundesliga por todo lo que resta de la temporada 2017-2018 antes de retirarse (o regresar a Alianza Lima).

Claudio Pizarro ha manifestado desde hace meses que su decisión de seguir jugando en para volver a tener la posibilidad de volver a ser convocado a la Selección Peruana.

De ello y más habló en una entrevista exclusiva con el departamento de prensa de la Bundesliga. El Bombardeo contó todo sobre su carrera y aspiraciones. A continuación te la dejamos, así que no te la pierdas.

¿Se hace difícil decirle adiós al fútbol?

No, en verdad no. Sé que algún día va a llegar, aunque no es el momento todavía. Siempre he dicho que quería jugar un año más. Y cuando pase este año… ya será el momento. O bueno, lo digo ahora, pero quién sabe lo que va a pasar cuando acabe la temporada (ríe). Ya veremos cómo se desarrolla la temporada y cómo me encuentro.

La leyenda continúa … ¿Qué significa para usted jugar un año más?

Era la idea que tenía, por suerte tuve algunas opciones ya anteriormente, pero no había nada que me convenciera del todo. Creo que tener la paciencia que tuve me ayudó y para mí el FC Köln significaba seguir en la Bundesliga; además es un equipo y una ciudad que tiene mucha tradición… dije: ¡este es! y ahí tomé la decisión.

Un reto grande ¿no? Teniendo en cuenta la situación del Colonia…

Por supuesto, por supuesto. Pero viendo cómo había jugado el equipo el campeonato el año pasado, sabía que había jugadores con mucha calidad. Además consiguieron el quinto puesto… Sí, ahora el equipo está muy mal, pero yo creo que es un tema de cabeza, más que otra cosa. Así que hay que trabajar. Con un triunfo las cosas van a cambiar y van a venir muchos más.

¿Qué opina de su nuevo compañero colombiano Jhon Córdoba?

Yo le he seguido mucho el año anterior. Es un jugador muy bueno, hizo muchos goles. Sé que ahora no está pasando por un buen momento, pero también sé, por la experiencia que tengo, que en el fútbol hay situaciones así, que son difíciles, pero uno las supera. Cuando uno tiene la calidad que tiene él, se supera. Y cuando entre un gol, hay que aprovechar, porque entonces vienen muchos más. Creo que eso es lo que le va a pasar a él.

¿Qué metas tiene para esta temporada?

Vamos a ver, acabo de llegar. Vamos primero a salir de esta situación difícil y después ir viendo cómo se va desenvolviendo el equipo, y ver a dónde llegamos.

Jugar una temporada más… ¿Le anima a disputar el Mundial el próximo año?

¡Ah claro! Esa es la idea, obviamente el mantenerme físicamente. Y bueno ahora depende de lo que haga mi selección peruana en estos últimos partidos. Pero por supuesto, esa es la idea, eso es lo que quiero.

¿Va a ser esta la última temporada o quiere dejar las botas en Perú?

No sé todavía. Vamos a ver cómo se desenvuelve este año y después pensaré y veré qué decido.

¿Ha estado siguiendo el campeonato desde casa? ¿Qué opina de la situación del FC Bayern München?

Este año va a ser muy complicado para ellos, no va a ser tan factible que gane la liga como el año anterior. Creo que este año va a tener rivales y no va a ser tan fácil para ellos.

Bundesliga.com/es