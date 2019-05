Pizarro: "Alianza Lima es una puerta que mantengo abierta"

El padre de Claudio Pizarro declaró hace poco que el ‘Bombardero’ tenía la ilusión de volver a jugar en Alianza Lima, información que no pasó desapercibida en Alemania, donde el peruano juega actualmente en el Werder Bremen de la Bundesliga.

Por ello, el portal Mein Werder aprovechó la conversación con Claudio Pizarro para consultarle acerca de la posibilidad de volver al fútbol peruano antes de concluir su camino como profesional.

“Siempre he dicho que sería muy especial para mí llegar a ser campeón con Alianza, donde todo comenzó. Pero veamos qué pasa. Todavía no sé cómo va todo. Alianza es una puerta que mantengo abierta”, manifestó Claudio Pizarro.

Claudio Pizarro, de 40 años, considera que todavía tiene una deuda por cumplir antes de colgar los chimpunes: ser campeón en Perú. De hecho, recordó que estuvo cerca de hacerlo con Alianza Lima antes de partir rumbo a Alemania.

“Una cosa que aún me falta en el fútbol es ser campeón en Perú. Alianza ganó tantos títulos, pero en los dos años que jugué con ellos, no nos convertimos en campeones, sino alcanzamos el segundo lugar”, añadió Claudio Pizarro.

Claudio Pizarro también recordó pasajes de su infancia, muy relacionados con Alianza Lima. Además, el atacante reconoció que estar en uno de los clubes más importantes del país le sirvió para dar otro paso más grande en su carrera.

“Cuando era niño iba con mi papá al estadio de Alianza. Soy un fanático. Me gusta el club, desde allí me mudé a Europa. Se me permitió jugar allí como profesional, donde había sido fanático desde mi primera infancia”, agregó Claudio Pizarro.

Finalmente, Claudio Pizarro reiteró que ir a Alianza Lima“es una posibilidad”, pero todavía tiene compromisos por cumplir en Alemania. “Ahora todo se trata de Werder Bremen”, concluyó.