Christian Ramos: así reaccionó Emelec tras la partida del defensor peruano

Tras el fallido intento por retener al peruano Christian Ramos, que regresó al Gimnasia y Esgrima de La Plata, los directivos de Emelec aseguraron que contratarán a otro defensa extranjero para reforzar al equipo en el torneo local y la Copa Libertadores.

Fuentes del club guayaquileño indicaron a periodistas que existen “varias opciones” para reemplazar al seleccionado peruano, aunque no detallaron dichas alternativas.

Christian Ramos, de 29 años, cerró el torneo ecuatoriano del año pasado como titular en Emelec y obtuvo el título de campeón, por lo que la intención de los directivos era retenerlo para la actual temporada.

Nassib Neme, presidente de Emelec, en declaraciones que recoge el portal web del diario El Comercio, precisó que debido a la disputa que había por el pase de la ‘Sombra’ entre Gimnasia y Esgrima y Juan Aurich se dificultó la negociación del jugador.

“Nuestro negocio era con Gimnasia y Esgrima pero ese club está inhibido y no puede hacer transferencias por estar en bancarrota. Por otro lado, no le puedo pagar a Juan Aurich porque no tenemos contrato con ellos”, precisó Neme.