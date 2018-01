Christian Cueva tentado por la liga china

Christian Cueva no deja de generar noticia en Brasil, y es que ahora algunos medios brasileños señalan que la liga china estaría más que interesada en contar con los servicios del peruano que, hasta hace poco, había tenido un impasse con el Sao Paulo.

Según el “Globo Sporte” un club del país asiático habría tomado contacto con el cuadro paulista ofreciendo 3 millones de dólares por Cueva, sin embargo, la directiva habría rechazado la oferta. Precisamente, el presidente del Sao Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, declaró hace unos días destacando que las relaciones con el seleccionado nacional habían regresado a la normalidad.

“Entiendo que la obra en la vida pasa por momentos mejores, difíciles, desvíos en algunos momentos, pero tenemos que tener grandeza y entendimiento para discernir lo que es importante. Al club le interesa preservar activos no solo por interés comercial, sino por lo que puede producir en favor del club y de la hinchada”, declaró.

Vale mencionar que Christian Cueva se vio en el ojo de la tormenta tras regresar con 6 días de retraso a la pretemporada del Sao Paulo, se le puso una fuerte sanción económica. Sumado a esto, se mostró inconforme cuando el equipo brasileño no aceptó venderlo al Al Hilal de Arabia Saudita, como no querer viajar cuando se enteró que no arrancaría como titular ante Mirassol.