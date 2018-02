Christian Cueva: “Paolo me regaño e insultó mucho”

Los recientes inconvenientes de Christian Cueva con el Sao Paulo del Brasil no pasaron desapercibidos para el capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, quien se comunicó con el jugador paulista, teniendo muy duras palabras por su comportamiento, el cual fue duramente criticado por la prensa y la hinchada.

Al respecto, Cueva dijo: “Él me insultó mucho. Primero me llamó para calmarme, para que pensase las cosas que no debía hacer más. Después me regañó. Conversé casi 45 minutos con él. Realmente me sirvió mucho”.

Paolo Guerrero se encuentra trabajando en Argentina mientras espera el fallo del TAS que podría reducir la sanción que le fue impuesta en noviembre de 2017. Guerero quiere tener todo listo para Rusia 2018 y, al parecer, quiere mantener a raya al equipo base con que cuenta Ricardo Gareca.

“Somos amigos, compañeros. Eso es lo que tiene la selección de Perú. La preocupación de uno es la de todos. Eso fue fundamental para clasificarnos al Mundial. Cada uno se siente responsable del otro para que estemos centrados y no cometamos los mismos errores”, aseguró Christian Cueva.

Finalmente, sobre la sanción hacia Paolo Guerrero, Cueva confesó que: “Todos estamos tristes. Un momento difícil para él, en el que precisaba el apoyo de todo el mundo. Todo el país lo apoyó. Su madre, compañeros… Cogió esa fuerza. Siempre fue un jugador muy responsable, profesional, que me enseñó mucho”.