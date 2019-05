Jorge Sampaoli reemplaza a Christian Cueva y este se molesta

Christian Cueva sigue sin convencer en el Santos FC de Brasil. El último domingo, cuando el ‘Peixe’ se medía ante el CSA por la tercera fecha del Brasileirao, el entrenador Jorge Sampaoli decidió sacar al peruano cuando el reloj marcaba los 58 minutos, hecho que molesto a ‘Cuevita’.

Este cambio disgustó a Christian Cueva, quien expresó su molestia al comando técnico, según relató el periodista Thiago Crespo, de la cadena Premiere. El preparador físico, Pablo Fernández, trató de calmar el enojo del mediocampista nacional, sin éxito.

Pero eso no fue todo. El diario deportivo Lance, uno de los más importantes de Brasil, lanzó una nota bastante agria contra Christian Cueva.

“El jugador Christian Cueva recibe nueva oportunidad en Santos, juega mal y no prueba su valor. El técnico Jorge Sampaoli ahorró a algunos titulares este domingo, en el empate en 0 a 0 contra el CSA, y el volante volvió a tener oportunidad, sin embargo, tuvo un partido apático y acabó sustituido”, señaló el citado medio.

“En el descanso, Jorge Sampaoli regresó sin cambios, pero tardó sólo 12 minutos el argentino y sacó a Christian Cueva para la entrada de Soteldo. Es importante recordar que el peruano costó cerca de R $ 26 millones (US$ 6,7 millones) (que pagará al Krasnodar ruso a partir del 2020) a las arcas del Santos y aún no ha probado su valor”, agregó.

En otro párrafo de esta nota, Lance aseguró que Christian Cueva se enojó por ser cambiado en el partido ante CSA y recordó que hasta el momento, luego de 13 partidos, el peruano no ha anotado ni ha entregado una asistencia de gol.

Cueva fez mais um jogo ruim e saiu irritado para a entrada de Soteldo. Peruano ainda não conseguiu mostrar bom futebol no Santos. #trmaceio

De acordo com o relato de Thiago Crespo, no Premiere, Cueva não gostou de ser substituído e discutiu com membros da comissão técnica #GazetaPeixe