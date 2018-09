Con Christian Cueva, Krasnodar venció 2-0 al Avangard Kursk por la Copa de Rusia

El Krasnodar de Christian Cueva ganó 0-2 al Avangard Kursk con un equipo lleno de suplentes y se clasificó para los octavos de final de la Copa de Rusia.

El conjunto dirigido por Murad Musayev, segundo en la Liga de su país por detrás del Zenit san Petersburgo y con una victoria en su estreno en la Europa League frente al Akhisarspor turco (0-1), mantiene su buena línea del primer tramo del curso.

El Kursk, un equipo de la Segunda División del fútbol ruso, no pudo con el Krasnodar, que sólo alineó a un jugador que participó en la pasada jornada de Liga. El lateral derecho Nikolay Markov fue el único que repitió en el once y su equipo no sufrió para ganar.

En la primera parte, a los nueve minutos, el propio Markov fue el encargado de abrir el marcador, mientras que en la segunda, Roman Shishkin cerró el partido con la segunda diana que clasificó al equipo de Christian Cueva para la siguiente ronda de la Copa de Rusia.