Independiente y Krasnodar todavía no se ponen de acuerdo para cerrar traspaso de Christian Cueva

En Argentina aseguraron que Christian Cueva debía cerrar con Independiente durante esta semana. Incluso, según Fox Sports, el cuadro argentino presentó la documentación necesaria ante la AFA para poder registrar al volante.

Sin embargo, el entrenador del ‘Rojo’, Ariel Holan, aseguró que la transferencia se ha complicado en las últimas horas. El DT declaró que Krasnodar cambia constantemente la cantidad de dinero que pide por el futbolista.

Además, el técnico informó que Independiente no está en condiciones de hacer una fuerte inversión, pues deben respetar el presupuesto que tienen programado para esta temporada. No obstante, el estratega no pierde las esperanzas.

“No vamos a pagar lo que no podemos pagar. Vamos a seguir con esa tesitura. No está caído el pase, pero si todos los días cambian la ecuación económica. El club tiene un tope para invertir”, indicó Holan.

“Más allá de los resultados puntuales, tenemos que seguir con el balance positivo en los números. Nos costó mucho llegar a esta situación y la vamos a defender con dientes y uñas”, añadió sobre las negociaciones.

Las negociaciones se complicaron porque Independiente y Krasnodar no se ponen de acuerdo en quién debe asumir el cargo por el mecanismo de solidaridad (pago del 5% del monto del pase entre los clubes que formaron al futbolista). “No vamos a pagar cualquier cosa”, sentenció Holan.