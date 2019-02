Christian Cueva a Independiente: “Todos los días eran 200 mil dólares más”

Ya se hizo oficial la llegada de Christian Cueva al Santos FC del Brasil, pero hasta hace unos poicos días el peruano era fija contratación del Independiente de Avellaneda de la Superliga Argentina. Sin embargo, los pedidos de aumento de sueldo de parte de ‘Aladino’ habrían hecho desistir al ‘Rey de Copas’ de hacerse con los servicios del volante nacional.

Ante esto, el técnico de Independiente, Ariel Holan, volvió a referirse a la frustrada operación de traerse a Cueva a Argentina, en cuyas declaraciones, entre otras cosas, destacó lo siguiente: “Me hubiese encantado entrenar a Cueva. Pero todos los días eran 200 mil dólares más, 300 mil más y yo no voy a avalar que el club se hipoteque y estoy totalmente de acuerdo con el Presidente del club, que no podemos gastar lo que Independiente no tiene”.

Holan insistió que ceder a estos pedidos habrían sido algo que no se puede permitir Independiente, por lo que no dudó en agregar: “Mientras yo sea el técnico de Independiente, locuras no se van a hacer”.