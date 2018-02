Christian Cueva cuenta cómo Diego Lugano lo hizo recapacitar

YouTube. Llegar unos días tarde a la concentración del Sao Paulo puso en problemas a Christian Cueva con la dirigencia de club. Se hablo incluso de una posible salida del peruano al fútbol de Asia; sin embargo, las aguas se calmaron.

El volante de la Selección Peruana anotó un gol del fin de semana pasado y el último miércoles fue titular en la victoria ante el Bragantino.

Todo volvió a la normalidad y uno de los artífices de ello fue el exdefensor Diego Lugano, quien conversó con Christian Cueva para tratar de que recapacite sobre su futuro y permanencia en el club.

“Diego es un amigo y una persona que respeto. Conversé con él y me ayudó a pensar las cosas que pasan fuera del club. Me habló como amigo y me fortaleció. Lo que importa es lo que yo decida y los comentarios de la gente siempre las tomaré a bien”, contó Cueva al respecto.

Las declaraciones del jugador nacional fueron publicadas en YouTube y en cuestión de minutos se viralizaron en redes sociales. Aquí te dejamos el video, así que no te lo pierdas.

Declaraciones de Christian Cueva. (Video: YouTube)