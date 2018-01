Christian Cueva es criticado por ex técnico de Alianza Lima

La actitud de Christian Cueva no solo es criticada duramente por la prensa brasileña, sino también por el ex entrenador de Alianza Lima, Roberto Mosquera, quien no dudó de destacar la falta de profesionalismo del volante nacional.

“Sé que en el último partido jugó los 25 minutos finales y recibió muchas pifias. Eso demuestra que hay un distanciamiento con la hinchada. Es una falta de profesionalismo y seriedad no llegar en el momento justo a la pretemporada. Una vez llegué tarde al Deportivo Cali porque perdí el avión y casi me anulan el contrato” dijo Mosquera a Nacional Deportes.

Asimismo, Roberto Mosquera señaló que el peruano al llegar tarde a los entrenamientos del Sao Paulo inició con el pie izquierdo el 2018: “Puede ser que el técnico esté midiendo a Cueva y lo deja en el banco de suplentes porque recordemos que llegó tarde a la pretemporada. No te puedes negar a viajar a un partido porque no vas a ser titular”.

Recordemos que el pleito entre Christian Cueva y el Sao Paulo comenzó cuando el peruano llegó con 6 días de retraso a la pretemporada del club paulista recibiendo una fuerte sanción económica. Sumado a esto, el equipo se negó a venderle a un cuadro árabe y el hecho de estar en la banca ante Marissol provocaron la desidia de Cueva en los entrenamientos como el hecho de pedir al comando técnico que no lo incluyera en la lista de convocados.