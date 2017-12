Christian Cueva demostró sus mejores pasos en un concierto de salsa

Tras cerrar una temporada 2017 inolvidable con la Selección Peruana, el volante Christian Cueva se encuentra en su natal Trujillo para disfrutar de sus vacaciones donde se le vio asistiendo a un concierto del salsero Renzo Padilla.

El jugador del Sao Paulo no tuvo problemas para subirse al escenario y demostrar que lo suyo no es solo la cumbia. La acción de Christian Cueva terminó por subir el ambiente y los asistentes no paraban de grabar los divertidos movimientos de ‘Aladino’.

El video donde aparece el integrante de la Selección Peruana se empezó a viralizar rápidamente en las redes sociales, donde los comentarios son de puro reconocimiento tras lograr la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Los músicos del grupo de salsa no desaprovecharon la oportunidad para sacarse algunas fotografías con Christian Cueva, quien aterrizó en Huamanchuco para celebrar el aniversario del equipo ‘Barza B’.

Cabe resaltar que luego del evento, el futbolista de la Selección Peruana recibió ‘Llaves de la ciudad’ por parte de la Municipalidad de Trujillo por conseguir el boleto para disputar la Copa del Mundo luego de 36 años.

Mira los mejores pasos de Christian Cueva