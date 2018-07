Christian Cueva: así reaccionaron en la Selección Peruana tras los insultos que recibió

El centrocampista de la Selección Peruana, Christian Cueva, recibió este martes miles de mensajes de solidaridad tras hacerse viral en redes sociales un video en el que un aficionado lo insultaba por haber fallado el penalti que lanzó frente a Dinamarca en la Copa del Mundo.

En la grabación, hecha en un avión por el fanático peruano con su teléfono, ‘Aladino’ había accedido a mandar un saludo a un conocido de su compañero de vuelo, pero a mitad de la filmación le lanza insultos e improperios al futbolista para culparle de la eliminación nacional en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

Rápidamente, el video se difundió en redes sociales y en medios de comunicación, lo que causó gran indignación y escarnio entre los hinchas y los propios compañeros de Christian Cueva en la selección, que reaccionaron con una campaña de solidaridad cuyo lema es “Respeto a Cuevita”.

“Cholito querido, sabes que siempre hay gente muy malintencionada, tú continúa rompiéndola dentro del campo”, escribió el extremo derecho André Carrillo, actual jugador del Benfica.

Por su parte, el defensa Anderson Santamaría, jugador del Puebla, lamentó que “hay gente tan repugnante”, mientras que el portero Alejandro Duarte, flamante fichaje del Lobos BUAP, recordó que “a una persona no se le puede medir o respetar por sus logros profesionales, sino simplemente como ser humano”.

Ante la avalancha de mensajes de apoyo, Christian Cueva lanzó un comunicado en el que relató el episodio ocurrido en un vuelo donde iba rumbo a Rusia para cerrar su contratación con el Krasnodar.

mucha gente sobre lo de cueva diciendo: qué malagradecido el idiota ese, si cueva ha traído muchas alegrías… gente no se trata si ha traído alegrias o no. a una persona no se le puede medir o respetar por sus logros profesionales, sino simplemente como ser humano.