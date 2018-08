VIDEO: El último gol de Jefferson Farfán en la Champions League

Jefferson Farfán ya conoce a sus rivales en la Champions League con el Lokomotiv Moscú, campeón de la Liga Premier Rusa. Sin embargo, la ‘foquita’ ya tiene experiencia jugando y marcando en el máximo torneo europeo cuando vistió las casaquillas del PSV Eindhoven holandés y el Schalke 04 alemán.

A propósito del retorno de Jefferson Farfán, recordemos la última vez que el peruano celebró un tanto en la fase final de la Champions League. Para ello, nos remontamos a la temporada 2012-13 del certamen.

Schalke 04, club que Jefferson Farfán enfrentará esta temporada de Champions League, recibió al Arsenal en el Veltins-Arena. Los ‘Gunners’, que habían perdido 2-0 en casa, se adelantaron en Alemania con tantos de Theo Walcott y Olivier Giroud.

Sin embargo, los ‘Reyes azules’ reaccionaron gracias a los tantos de Klaas-Jan Huntelaar y Jefferson Farfán. El atacante nacional recibió la pelota en el área grande, remató en el arco de Vito Mannone y, pese a desviarse en Thomas Vermaelen, la UEFA dio el tanto al ‘17’.

Jefferson Farfán puso el 2-2 final. Schalke 04 terminó en el primer lugar del Grupo C de aquella Champions League. Los alemanes llegaron hasta octavos de final tras ser eliminados por el Galatasaray.

Jefferson Farfán anotó en la fase previa de Champions al PAOK (Foto: AFP / Video: YouTube).

No obstante, esa no fue el último tanto del peruano en el torneo. En la siguiente campaña, el ex Alianza Lima marcó al PAOK de Grecia, pero en la cuarta etapa de clasificación a la ‘Orejona’, es decir, la previa antes de llegar a la fase de grupos.

Jefferson Farfán celebró nuevamente en el Veltins-Arena. El atacante abrió el marcador a los 32 con un disparo cruzado en el área grande. El juego terminó igualado 1-1. Pero en Grecia, los alemanes clasificaron tras vencer 3-2.

Schalke 04 avanzó a los octavos de final de la Champions League pero fue eliminado por Real Madrid. Luego, Jefferson Farfán no volvió más al torneo hasta cuatro temporadas después para medirse a su ex equipo, Porto y Galatasaray en el Grupo D.