Cartagena: “Me he adaptado muy bien al fútbol mexicano”

El futbol mexicano se he vuelto una parada importante para los jugadores peruanos que buscan hacerse un nombre a nivel internacional. Uno de ellos es el volante Wilder Cartagena, quien hoy milita en los Tiburones de Veracruz, del cual destaca el alto nivel de competitividad que existe en la Liga MX.

En diálogo con Radio Ovación, el peruano comentó: “Es un fútbol muy intenso, se corre mucho, no pensé que fuera tanto, pero se juega a alta intensidad, me he adaptado bien, ya tengo dos partidos de titular y esperamos seguir así”.

Sobre los encuentros que ha disputado, hasta la fecha, con la camiseta de los Tiburones de Veracruz, señaló: “Era un partido complicado por el tema del descenso ante Querétaro, gracias a Dios pudimos lograr un triunfo importante y ahora toca un partido difícil con Pachuca”.

Del mismo modo, no dejó de destacar el respaldo que ha recibido del resto de compatriotas que forman parte de la Liga MX: “En otros equipos también hay compañeros, pero nos ayuda bastante a todos, nos conocemos hace tiempo, además de ellos los compañeros acá en el club son A1 y me han ayudado mucho para darme confianza”.

Sobre como ha venido mejorando a nivel futbolístico destacó lo importante que fue su permanencia en la USMP: “Creo que evolucioné mucho, con San Martín tuve mucha continuidad que me hizo ir a la Selección, me puse como meta salir al extranjero, el jugar los dos partidos con la selección me ayudaron mucho, mejoré mucho en mi juego tanto en lo futbolístico como en lo táctico y ahora tuve una oportunidad en el extranjero”.

Precisamente, sobre la Selección Peruana añadió: “Tengo que seguir trabajando mucho, llenarle los ojos al profe de que puedo estar ahí para poder esperar la oportunidad primero para los amistosos y luego ver con quiénes contará el entrenador”.