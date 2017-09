Carlos Zambrano vivió momentos de tensión en Europa

Vivió momentos de tensión, pero la espera rindió sus frutos. La FIFA aprobó la transferencia de Carlos Zambrano del Rubin Kazan al Paok Salónica Grecia lo que permite que el defensa peruano juegue por una temporada en el club hélenico.

Carlos Zambrano y su representante Elio Casareto llegaron a Grecia para finiquitar su contrato con el Paok, sin embargo, por un problema con el TMS, el tema demoró más de la cuenta.

Si bien el club Rubin Kazan de Rusia hizo la gestión del TMS, este trámite online demoró inesperadamente y la inscripción se concretó cuando el libro de pases ya había cerrado.

Los griegos de inmediato solicitaron a FIFA para que apruebe la transferencia y recién hoy todo fue favorables para el jugador peruano.

“Todo quedó arreglado, la Fifa aprobo transferencia y Carlos Zambrano jugará en Paok por una temporada. En los próximos minutos, el defensa peruano será presentado oficialmente por la dirigencia”, contó Kosta Petrotos a ovacion.pe.

Is #DeadineDay over for sure? No way. Welcome @5zambranocz on #DeadlineDay extra time!! #PAOK #transfers pic.twitter.com/02hGo1MfhA

PAOK

ΠAOK