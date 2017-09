Carlos Zambrano fue presentado como nuevo jugador del PAOK Salónica

En el último día del mercado de pases en Europa, el peruano Carlos Zambrano fue fichado por el PAOK Salónica del fútbol de Grecia.

El defensor viajó este jueves rumbo a Grecia para pasar exámenes médicos y ya firmó su nuevo contrato.

Elio Casareto, representante de Carlos Zambrano, fue quien confirmó la noticia en su cuenta de Twitter. “Oficialmente de PAOK. Gracias Carlos Zambrano por tu confianza y sobretodo por tu amistad”, escribió.

Oficialmente de @PAOK_FC . Gracias @5zambranocz por tu confianza y sobretodo por tu amistad! PAOK FC here we go! pic.twitter.com/7Yn7dUyGEB