¿Luis Abram tendrá a Carlos Tévez como nuevo compañero en Vélez Sarsfield?

El diario El Clarín lanzó la noticia de la posibilidad que Carlos Tévez deje Boca Juniors y se mude a Vélez Sarsfield, donde milita el peruano Luis Abram.

Esto generó gran expectativa en Argentina, por la talla como futbolista que ostenta Carlos Tévez y su alta ficha. Uno de los directivos de Vélez negó la información, aunque igual se esperaba la palabra de Gabriel Heinze, DT del equipo de Liniers, quien mantiene una vieja amistad con el ‘Apache’.

“No te miento, pero la última vez que hablé con Carlos, él estaba afuera, hace 10 meses, un año. Es un buen chico, con quien yo he pasado muchos momentos y lo aprecio mucho. Y si te digo que hace 10 meses no hablo con Carlos es porque… Es una mentira más (lo de su fichaje)”, soltó Heinze ante la insistencia de la prensa argentina.

Con esto, se descarta la llegada de Carlos Tévez a Vélez Sarsfield y, por ahora, se queda en Boca Juniors.

En otro momento, Heinze también se descartó como posible candidato a tomar la Selección Argentina: “Ser entrenador de la Selección requiere muchas cosas. Yo no pienso eso porque es para pocos y privilegiados y yo no me siento así”.