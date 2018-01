Carlos Cáceda se pronunció tras firmar con los Tiburones de Veracruz

Carlos Cáceda conversó con la web de los Tiburones de Veracruz luego de llegar a un acuerdo con los ‘escualos’ por las próximas tres temporadas. El portero nacional contó cómo fue recibido y reveló algunos detalles de su contrato.

“Estoy muy contento de estar acá, me recibieron muy bien. Pertenezco yo a Veracruz, pero sé que me van a ceder a préstamo a otro equipo. Es una linda experiencia la que estoy por vivir, sé que voy a aprender más de mi carrera futbolística. Entonces, tengo que dar todo de mí”.

Sobre su principal objetivo, Carlos Cáceda señaló que buscará tener continuidad para estar en la nómina final de Ricardo Gareca para afrontar el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana.

“A mí me gusta que me vean, que me escriba la hinchada y la prensa. Ahora, por otro lado, es importante tener continuidad para poder aspirar a una convocatoria en el Mundial, es muy importante”.

Cabe resaltar que Carlos Cáceda llegó a los Tiburones de Veracruz tras no renovar con Universitario.