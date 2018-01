Carlos Cáceda: “Dejo Universitario en busca de crecimiento profesional”

Carlos Cáceda quiere empezar el año de la mejor manera. Fichado por los Tiburones de Veracruz de la Liga MX, el ex arquero de Universitario de Deportes decidió migrar, principalmente, porque anhela crecimiento a nivel profesional.

Al respecto, Cáceda tuvo las siguientes palabras con el equipo que lo formó: “No tengo palabras de agradecimiento por todo lo que hizo Universitario por mí; en mi vida personal y familiar” y agregó: “Es difícil tomar este tipo de decisiones más aún cuando sacrificas dinero, porque no me voy por eso sino por un mayor crecimiento personal”.

El golero aseguro que la experiencia internacional será vital en su desarrollo: “Quiero seguir ganando experiencia y estoy seguro de que *saliendo de mi país voy a potenciar más mi juego*”.

También reconoció que lo vivido en Universitario es una etapa que llegó a su fin y recalcó que su salida no se responde a temas económicos: “Sabemos que las etapas se deben quemar y siento que la mía se dio. Mi alejamiento no es por dinero, porque en silencio trabajé con los acuerdos que se dieron en la U buenos o malos. No me voy a ganar más dinero; siento que estoy creciendo y otros niveles de competencia me darán la madurez requerida”.

El meta nacional viajo ayer, martes 2 de enero, con destino a México para firmar contrato con los Tiburones, donde se encuentra Pedro Gallese. La iniciativa la tomó tras decidir no renovar contrato con Universitario de Deportes.

Cáceda llega como jugador libre a la Liga MX y de concretarse la salida de Gallese a otro equipo, la “Pantera” se quedaría con los Tiburones, de lo contrario podría pasar en calidad de préstamo.

Carlos Cáceda (26) se formó en las divisiones menores del C*lub Universitario de Deportes*. En 2008 debuta en la profesional con Alianza Atlético de Sullana para 2 años después volver a la U y formar parte del equipo que ganaría la Copa Libertadores Sub 20 de 2011. En 2016, sería arquero titular de los cremas tras una lesión sufrida por Raúl Fernández; su buena performance le valió ser convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana, arrancando como titular en la Eliminatoria a Rusia 2018 en los encuentros ante Bolivia (2-1) y Ecuador (2-1) del año pasado.